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Когда и с кем сразится Елена Рыбакина в матче первого круга "Ролан Гаррос"

Когда и с кем сразится Елена Рыбакина в матче первого круга "Ролан Гаррос" Фото: ktf.kz
Казахстанская звезда Елена Рыбакина сыграет с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой в матче первого круга "Ролан Гаррос" 30 мая, во вторник, вечером, сообщает Zakon.kz.

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Матч Рыбакина – Фрухвиртова начнется в 18:30 по астанинскому времени.

Известно, что теннисистки еще на корте не встречались. Но Елена, похоже, готова к бою. Ранее на вопрос о покрытии на турнире она заявляла, что может обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия. 

"Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. И, если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы на турнире в Бухаресте в 2019 году я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки. А также опыт предыдущих лет", – отмечала Елена.

Ранее сообщалось, что другая известная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева удачно выступила в первом круге "Ролан Гаррос" и вышла во второй. Ее соперницей была бельгийская теннисистка Марина Заневская. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу казахстанки. Во втором круге она встретится с китаянкой Чжен Циньвэнь (19 WTA).


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