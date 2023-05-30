В Туркестанской области сельчане вывалили мешки с бытовыми отходами прямо у ног чиновников

Жители села Карабулак больше не могут бороться с горами мусора в одиночку. Они не раз обращались к властям, но ответа нет, и поэтому решили отвезти пару мешков чиновникам и подрядчику, выигравшему тендер, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают корреспонденты телеканала КТК, официально отходами населения занимается подрядная компания, она же выставляет счета. Но, как говорят люди, бороться с горами мусора им приходится самим.

По словам сельчан, коммунальщики если и проезжают по улицам, то не чаще раза в месяц. Остальное время люди самостоятельно рассовывают мусор по своим машинам и вывозят за пределы населенного пункта. Терпение, говорят, закончилось, когда в очередной раз пришли квитанции с повышенными ценами.

"Раньше платили по 400 тенге. Потом подняли до 800 тенге. Но даже за такую цену они мусор не вывозят. Все село в мусоре тонет. Что этой компании нужно еще? Пусть убирают или чиновники пусть другую ищут, которая будет работать. Летом воняет, появляются крысы, насекомые, начинаются укусы, болезни. Надоело!" Житель села Полатжан Хайдаров

Сегодняшний перформанс заставил чиновников и предпринимателя понервничать. На место тут же вызвали машину, и перед акиматом сразу стало чисто.

Однако чиновники все равно решили утвердить новый тариф на уборку мусора. А у тех сельчан, кто не платит за вывоз отходов, долги собираются выбивать через суд.



