Жители Жамбылской области уличили чиновников в обмане

Жители сел Бектобе и Кызылшарык поймали региональных чиновников на лжи, сообщает Zakon.kz.

Каково же было их удивление, когда из отчетов столичным депутатам они узнали, что власти рапортовали о завершении работ по наличию в их селах центрального водопровода. Об этом передает "КТК".

"Все, что они говорят, полная ложь! Вы сами видите, ни в одном селе, будь то Бектобе или Кызылшарык, ни один человек не получает воду", – высказался по поводу сложившейся ситуации областной житель Зытула Райымбердиев.

Выяснилось, что вода в каждом доме должна была появиться еще весной. Работы практически завершены. Однако местные не верят, что по торчащим из земли шлангам что-то потечет.

"Построили как попало. Шланги из-под земли торчат, новые крышки уже ломаются, посмотрите. О каком качестве можно говорить, как оттуда будет вода идти? Уже все сломанное", – поделился наболевшим другой житель Карасай Каримов.

Чиновники признают, что на некоторых участках обнаружили дефекты, из-за которых не могут принять проект. Как только их устранят, обещают сразу же пустить по трубам воду. Это примерно к концу лета.

Также специалисты заверяют, что у подрядчика по гарантийным обязательствам есть еще пять лет, чтобы устранить все ошибки.

В Туркестанской области рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации выявила 65 нарушений правил пользования поливной водой.