Какую плату будут взимать за пропуск грузового транспорта через границу

Приказом министра финансов РК от 25 мая 2023 года установлены размеры плат за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Так, за пропуск грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди будут взимать 1 МРП (на 1 января 2023 года – 3450 тенге) за каждое транспортное средство.

С грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельных тягачей, за пропуск во внеочередном (ускоренном) порядке – в течение 30 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени будут взимать 100 МРП (345 000 тенге).

А если эти транспортные средства будут пересекать границу во внеочередном (ускоренном) порядке – в течение 5 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени, то плата составит 50 МРП (172 000 тенге).

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.