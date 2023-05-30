Какую плату будут взимать за пропуск грузового транспорта через границу
Так, за пропуск грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди будут взимать 1 МРП (на 1 января 2023 года – 3450 тенге) за каждое транспортное средство.
С грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельных тягачей, за пропуск во внеочередном (ускоренном) порядке – в течение 30 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени будут взимать 100 МРП (345 000 тенге).
А если эти транспортные средства будут пересекать границу во внеочередном (ускоренном) порядке – в течение 5 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени, то плата составит 50 МРП (172 000 тенге).
Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.