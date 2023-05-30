Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую плату будут взимать за пропуск грузового транспорта через границу

Установлен размер платы за проезд через границу РК транспортных средств, грузов Фото: gov.kz
Приказом министра финансов РК от 25 мая 2023 года установлены размеры плат за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Так, за пропуск грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди будут взимать 1 МРП (на 1 января 2023 года – 3450 тенге) за каждое транспортное средство.

С грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельных тягачей, за пропуск во внеочередном (ускоренном) порядке – в течение 30 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени будут взимать 100 МРП (345 000 тенге).

А если эти транспортные средства будут пересекать границу во внеочередном (ускоренном) порядке – в течение 5 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени, то плата составит 50 МРП (172 000 тенге).

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.

Читайте также

Токаев подписал закон о сотрудничестве стран СНГ в области защиты авторских прав

Ваше право: в Казахстане прошла уникальная акция "Народный юрист"

В Алматы арестовали таксиста, забравшего у иностранцев 800 долларов

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления