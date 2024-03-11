Какую плату будут взимать за проезд грузового транспорта через госграницу

Министерство финансов приказом от 5 марта 2024 года изменило размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, за проезд грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди, как и ранее, будут взимать 1 МРП (3692 тенге с 1 января 2024 года).

За проезд указанных транспортных средств во внеочередном (ускоренном) порядке будут взимать 100 МРП (369 200 тенге с 1 января 2024 года).

Приказ вводится в действие с 18 марта 2024 года.

При разработке данных нововведений были учтены пожелания бизнеса и внедрена гибкая тарификация, которая позволит перевозчикам пересекать границу во внеочередном или ускоренном порядке, стоимость которого будет составлять 100 МРП. Исключена градация стоимости проезда по срокам переноса дат, поскольку внеочередной (ускоренный) порядок пропуска предполагает готовность автотранспортного средства к проезду через государственную границу.

Ранее в Казахстане действовала следующая дифференциация оплаты в зависимости от срока проезда через границу:

при проезде через границу в ускоренном порядке в течение 5 дней со дня оплаты – 50 МРП, а в случае проезда в течение 30 дней со дня оплаты – 100 МРП.