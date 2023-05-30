Металлурги АО "АрселорМиттал Темиртау" и жители Темиртау собрали более двух тонн мусора на городском пляже

Накануне дня охраны окружающей среды и в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда, компания "АрселорМиттал Темиртау" организовала акцию по очистке территории пляжа песчаной косы в Темиртау.

Присоединиться к уборке могли неравнодушные жители города.

"В прошлом году в августе мы провели субботник возле плотины, там были целые залежи мусора. Тогда команда коксохимпроизводства и экологи комбината убрали примерно 300 метров территории. Самое приятное, что, когда приехал туда через месяц, там оставалось чисто. Значит нам удается менять мировоззрение людей". И.о. директора по производству АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Голубцов

Фото: Игоря Узаревича

Место для уборки выбрано неслучайно.

"Таким массовым экологическим мероприятием мы также присоединились к акции "Чистые берега", организованной департаментом экологии. Таким образом, показываем, что мы неравнодушны к засорению природы, боремся за чистоту города Темиртау и хотим, чтобы отдых местных жителей проходил в комфортных условиях". Директор по экологии АО "АрселорМиттал Темиртау" Мадина Куантаева

Фото: Игоря Узаревича

Участникам акции раздали необходимый инвентарь и средства защиты: перчатки, мусорные мешки, грабли и лопаты. Задействовали в уборке и спецтехнику комбината. Перед началом работ проведели инструктаж по технике безопасности.

"Это маленький, но значимый шаг к тому, чтобы сделать нашу природу чище. Культура производства, культура чистоты начинается с каждого из нас. Сегодня здесь 50 человек, в следующий раз будет больше. Главное начать двигаться в нужном направлении". И.о. директора по БиОТ Бауыржан Айтжанов

О том как правильно сортировать собранный мусор и для чего это нужно делать рассказала руководитель ОО "Отражение" Елена Варганова.

"Из пластиковых бутылок нужно сначала выпустить воздух. Так они будут занимать меньше места и больше бутылок поместиться в мусорный мешок. Чем больше пластика будем сдавать на переработку, тем больше природных ресурсов достанется будущим поколениям. Давайте правильно сортировать мусор во благо окружающей среды!" – проинструктировала Елена Петровна.

Фото: Игоря Узаревича

В акции участвовали руководство и сотрудники металлургического комбината, представители подрядных организаций, школьники, волонтеры и жители города. Самые активные участники получили памятные подарки от компании "АрселорМиттал Темиртау".

Всего за несколько часов с территории пляжа вывезли около двух тонн мусора.

"Услышал об этой акции через социальные сети, решили с супругой поучаствовать. Сегодня работаю по графику с ночи, но встал пораньше, чтобы внести вклад в экологию. Неприятно было видеть, как много здесь мусора. Хотелось бы, чтобы люди меняли привычки, отношение и с заботой относились к природе", - отметил бригадир формирования белой жести ЛПЦ-3 Андрей Иванов.

"Мы приехали небольшим коллективом смолоперерабатывающего цеха. К уборке относимся с улыбкой. Это не трудно, а городу очень необходимо. Делаем и для себя, чтобы летом приезжать с родными на чистый пляж", - считает мастер-электрик смолоперерабатывающего цеха КХП Вячеслав Крапивин.