Премьер-министр Японии уволил сына после появления "неуместных фотографий"

Старший сын Фумио Кисиды использовал официальную резиденцию премьер-министра для частной вечеринки. Фотографии вызвали возмущение со стороны общества, сообщает Zakon.kz.

Шотаро Кисида покинет пост исполнительного секретаря по политике, сообщает The Guardian.

На фотографиях сын Кисиды и его родственники позировали на символически важной для Японии лестнице резиденции, покрытой красным ковром. Они имитировали групповые фотографии новоназначенных членов кабинета министров. Шотаро Кисида находился в центре. Это место предназначено для премьер-министра.

На других фотографиях, сделанных на мероприятии 30 декабря 2022 года, видно, как гости стоят на подиуме, будто проводят пресс-конференцию.

"Его действия были неуместны, и я решил заменить его". премьер-министр Японии Фумио Кисида

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно ранее назвал вечеринку сына в официальной резиденции "неуместной" и пообещал обеспечить надлежащее управление объектом, чтобы предотвратить злоупотребления в будущем.



Почти 100-летнее здание ранее служило офисом премьер-министра, а в 2005 году, когда был построен новый офис, стало жилым помещением.

Шотаро Кисида не в первый раз попадает в поле зрения общества за использование служебного положения в личных целях.

Ранее он получил выговор за использование посольских автомобилей для осмотра достопримечательностей в Великобритании и Париже, а также за покупку сувениров для членов кабмина в роскошном универмаге в Лондоне, когда он сопровождал своего отца в поездках.

В октябре Кисида назначил своего сына на должность секретаря по политике, одну из восьми должностей секретаря премьер-министра.

Это назначение, рассматриваемое как шаг по подготовке его в качестве наследника, раскритиковал и назвали непотизмом, что является обычным явлением в японской политике, где долгое время доминировали наследственные законодатели. Шотаро ранее был личным секретарем своего отца.

