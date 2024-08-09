Премьер-министр Японии отменил поездку в Казахстан

Премьер-министр Японии Фумио Кишида не приедет в Астану сегодня, 9 августа, сообщает Zakon.kz.

Фумио Кишида объявил в пятницу, что отменяет поездку в Центральную Азию, чтобы сосредоточиться на ситуации в Японии из-за землетрясений, пишет Japannews.

Такое решение было принято после сильного землетрясения, произошедшего в префектуре Миядзаки в четверг, 8 августа. После него Японское метеорологическое агентство впервые выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба и предупреждения о цунами для пяти префектур.

В ходе поездки премьер-министр Японии должен был посетить не только Казахстан, но и Узбекистан с Монголией.

В Астане он должен был принять участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".