Премьер-министр Японии отменил поездку в Казахстан
Фото: wikimedia
Премьер-министр Японии Фумио Кишида не приедет в Астану сегодня, 9 августа, сообщает Zakon.kz.
Фумио Кишида объявил в пятницу, что отменяет поездку в Центральную Азию, чтобы сосредоточиться на ситуации в Японии из-за землетрясений, пишет Japannews.
Такое решение было принято после сильного землетрясения, произошедшего в префектуре Миядзаки в четверг, 8 августа. После него Японское метеорологическое агентство впервые выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба и предупреждения о цунами для пяти префектур.
В ходе поездки премьер-министр Японии должен был посетить не только Казахстан, но и Узбекистан с Монголией.
В Астане он должен был принять участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
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