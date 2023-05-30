Как казахстанцам беспошлинно оформить электромобиль на таможне

В Департаменте государственных доходов Мангистауской области рассказали, как казахстанцам можно ввезти в Казахстан один электромобиль для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющего личность гражданина РК, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС) и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию, - рассказали в ДГД.

При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется.



Вместе с тем в департаменте напомнили, что на казахстанцев, оформивших электромобиль, налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации или постоянное место жительства в Российской Федерации в течение 3-х лет с момента таможенной очистки.

Беспошлинный ввоз электромобилей предусмотрен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

