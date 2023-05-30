Изменились правила присуждения президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов

Постановлением правительства от 25 мая 2023 года внесены изменения в Правила присуждения специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на соискание президентской премии претендуют молодые писатели и поэты, являющиеся гражданами РК, в возрасте от 18 до 35 лет на момент окончания приема заявок, имеющие произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской литературы.

Ранее претендовать на премию могли поэты и писатели в возрасте до 29 лет.

Изменился и срок подачи документов.

Теперь молодые писатели и поэты направляют в уполномоченный орган в срок до 30 июня следующие документы в бумажном и электронном виде:

заявку на соискание президентской премии по утвержденной форме;

копию удостоверения личности кандидата;

творческую характеристику на кандидата президентской премии от Союза писателей Казахстана;

копии статей, публикаций кандидата или о кандидате президентской премии (при наличии);

копию справки о наличии банковского счета в банках второго уровня;

иные подтверждающие материалы о достижениях кандидата.

Решение о присуждении президентской премии вступает в силу с момента издания Указа президента РК, который публикуется в средствах массовой информации.

Ранее такой указ издавался в канун Дня независимости Казахстана. Теперь такой привязки к праздничному дню нет.

Указывается, что церемония награждения президентской премией проводится в торжественной обстановке до десятого декабря.

Лицам, удостоенным президентской премии, присваивается звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов", вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Размеры денежного вознаграждения лауреата Президентской премии определяются комиссией в год ее присуждения в пределах сумм, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Уполномоченный орган в срок не позднее 20 декабря перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата президентской премии.

Постановление вводится в действие с 9 июня 2023 года.