Изменились правила присуждения президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов
Так, говорится, что на соискание президентской премии претендуют молодые писатели и поэты, являющиеся гражданами РК, в возрасте от 18 до 35 лет на момент окончания приема заявок, имеющие произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской литературы.
Ранее претендовать на премию могли поэты и писатели в возрасте до 29 лет.
Изменился и срок подачи документов.
Теперь молодые писатели и поэты направляют в уполномоченный орган в срок до 30 июня следующие документы в бумажном и электронном виде:
- заявку на соискание президентской премии по утвержденной форме;
- копию удостоверения личности кандидата;
- творческую характеристику на кандидата президентской премии от Союза писателей Казахстана;
- копии статей, публикаций кандидата или о кандидате президентской премии (при наличии);
- копию справки о наличии банковского счета в банках второго уровня;
- иные подтверждающие материалы о достижениях кандидата.
Решение о присуждении президентской премии вступает в силу с момента издания Указа президента РК, который публикуется в средствах массовой информации.
Ранее такой указ издавался в канун Дня независимости Казахстана. Теперь такой привязки к праздничному дню нет.
Указывается, что церемония награждения президентской премией проводится в торжественной обстановке до десятого декабря.
Лицам, удостоенным президентской премии, присваивается звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов", вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.
Размеры денежного вознаграждения лауреата Президентской премии определяются комиссией в год ее присуждения в пределах сумм, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Уполномоченный орган в срок не позднее 20 декабря перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата президентской премии.
Постановление вводится в действие с 9 июня 2023 года.