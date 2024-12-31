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Общество

Специальная Президентская литературная премия присуждена четырем казахстанским писателям и поэтам

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 16:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста документа, опубликованного 31 декабря 2024 года на сайте Акорды, на основании решения комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов Касым-Жомарт Токаев постановил:

Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году:

  1. Социалхану Есболу – по номинации "Проза" за произведение "2026";
  2. Алиманову Жанибеку Бакытовичу – по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Боз ұшқат";
  3. Айтуар Алишер Жеңісұлы – по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Апатай";
  4. Сыздыкову Асету Жукеновичу – по номинации "Детская литература" за повесть "Рокет Ера. Синопсис".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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