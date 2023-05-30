Беспилотники близ Москвы сбили ПВО

С раннего утра 30 мая жители Москвы и Подмосковья заметили в небе БПЛА. Люди слышали взрывы в небе, позже стало известно о работе сил противовоздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 30 мая в квартире жилой многоэтажки в Новой Москве произошел взрыв. В нескольких квартирах выбило стекла, сообщает Telegram-канал Mash.

Удар пришелся в стену технического этажа над окнами квартиры. Осколки, а также куски бетона и кровли упали на землю. Людей и машины не задело.





Еще один беспилотник врезался в многоэтажку в Москве на Профсоюзной улице. Из дома эвакуируют жильцов. БПЛА влетел в окно на 16 этаже. В квартире, куда залетел беспилотник, находится балон с газом. Пострадавших нет. В момент ЧП в квартире на 25 этаже находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребенок, которые самостоятельно покинули дом.

Еще один беспилотник заметили в небе над деревней Писково в подмосковной Истре. О звуках взрывов сообщают жители Красногорска и Одинцова.

В поселке Рублёво очевидцы насчитали не менее семи БПЛА.





Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что утром была атака БПЛА, в нескольких зданиях выявили незначительные повреждения.

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию". Сергей Собянин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители области утром могли слышать звуки взрывов – это работала ПВО. По словам Воробьева, на подлете к Москве сбили несколько БПЛА.



