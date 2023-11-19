Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит беспилотник, направлявшийся к Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, сообщает Zakon.kz

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал Собянин в Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы.

В Минобороны также сообщили об несостоявшейся атаке. По их информации БПЛА был уничтожен рядом с Москвой 19 ноября в 01:00 мск.

"В 01.00 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - рассказали в ведомстве.

Ранее два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.

Из-за постоянной угрозы в Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.