Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит беспилотник, направлявшийся к Москве

Собянин сообщил, что в Подмосковье сбит беспилотник, направлявшийся к Москве Фото: freepik
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, сообщает Zakon.kz

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал Собянин в Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы.

В Минобороны также сообщили об несостоявшейся атаке. По их информации БПЛА был уничтожен рядом с Москвой 19 ноября в 01:00 мск.

"В 01.00 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - рассказали в ведомстве.

Ранее два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.

Из-за постоянной угрозы в Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.

Читайте также

Стало известно, сколько палестинцев погибло с начала эскалации конфликта с Израилем
Стало известно, сколько палестинцев погибло с начала эскалации конфликта с Израилем
События в Украине: дрон повредил под Одессой нефтебазу, без света более трех тысяч человек
События в Украине: дрон повредил под Одессой нефтебазу, без света более трех тысяч человек
Главу Samsung захотели отправить в тюрьму на пять лет
Главу Samsung захотели отправить в тюрьму на пять лет
Елена Вебер
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Пробок станет меньше: новую улицу открыли в Астане
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
прогноз погоды осенью в Алматы
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления