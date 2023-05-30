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Впервые в истории НХЛ будет новый обладатель Кубка Стэнли

Хоккей Финал Кубка Стэнли Фото: Instagram/nhl
За более чем столетнюю историю возникновения НХЛ в этом сезоне у Кубка Стэнли будет новый победитель. "Голден Найтс" и "Флорида Пантерс" встретятся в решающей серии плей-офф NHL-2023. Обе команды ни разу не выигрывали почетный трофей, но играли в финале, сообщает Zakon.kz.

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Если "Флорида" свой вопрос выхода в финал Кубка Стэнли решила еще пять дней назад, то "Вегас" немного затянул свои дела. "Голден Найтс" только в шестом матче закрыл вопрос, обыграв "Даллас Старс" в финале Западной конференции – 6:0 (в серии 4-2).

 

В финале Кубка Стэнли клуб из Невады встретится с пантерами из Флориды. Финальная серия начнется 3 июня. Стоит отметить, что оба клуба ранее имели шансы выиграть почетный трофей, однако им не повезло. 

"Флорида" проиграла "Колорадо Эвеланш" в 1996 году, а "Вегас" не смог одолеть "Вашингтон" Александра Овечкина пять лет назад.

Куандык Шынасилов
Александр Овечкин NHL
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