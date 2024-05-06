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Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел на старте плей-офф

Хоккей Чемпион Вылет, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:54 Фото: Instagram/nhl
Победитель прошлого сезона Кубка Стэнли – американский хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" в этом году не смог пройти первый раунд плей-офф, проиграв "Даллас Старз" в седьмом решающем поединке, сообщает Zakon.kz.

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Рано утром 6 мая клуб из пригорода Лас-Вегаса завершил выступление в плей-офф NHL и не смог защитить свой чемпионский титул. "Вегас" не смог одолеть звезд Далласа, уступив 1:2 в седьмом заключительном матче.

Таким образом "Голден Найтс" повторил показатель "Колорадо Эвеландш", который выиграл трофей в 2022 году, а через год на старте плей-офф не смог пройти "Сиэтл".

Что интересно, за последние шесть сезонов в NHL это повторяется в четвертый раз, когда чемпион не может защитить титул, проигрывая на ранней стадии.

Тем временем к этой минуте стали известны все пары второго раунда плей-офф. В западной конференции "Даллас" сыграет с "Колорадо", "Ванкувер" встретится с "Эдмонтоном".

В полуфиналах "Востока" силами померятся "Флорида" и "Бостон". А другой поединок стадии 1/2 финала уже стартовал, где "Рейнджерс" в первом матче серии переиграл "Каролину" со счетом 4:3.

Именно хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" не позволили пройти первый раунд плей-офф команде Александра Овечкина "Вашингтону", легко обыграв их в серии 4-1.

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