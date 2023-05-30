Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Двух полицейских Шымкента подозревают в коррупции

Двух полицейских Шымкента подозревают в коррупции Фото: Zakon.kz
Начальника отдела и следователя районного Управления полиции Департамента полиции Шымкента подозревают во взяточничестве. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу.

В распространяемом сообщении указано, что их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере 500 тыс. тенге за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом.

Из публикации следует, что подозреваемые вину в совершении преступлений признали, в содеянном раскаялись.

Также отмечено, что досудебное расследование продолжается.

"Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в ведомстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

30 мая 2023 года стало известно, что руководителей природного резервата "Семей орманы" осудили за коррупцию. Трое руководителей госучреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тыс. до 13 млн тенге.

Читайте также

Танец дворника умилил казахстанцев

Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией

АФМ выявило 100 аккаунтов в TikTok, незаконно транслирующих азартные игры

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления