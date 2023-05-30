Двух полицейских Шымкента подозревают в коррупции

Начальника отдела и следователя районного Управления полиции Департамента полиции Шымкента подозревают во взяточничестве. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу.

В распространяемом сообщении указано, что их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере 500 тыс. тенге за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом.

Из публикации следует, что подозреваемые вину в совершении преступлений признали, в содеянном раскаялись.

Также отмечено, что досудебное расследование продолжается.

"Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в ведомстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

30 мая 2023 года стало известно, что руководителей природного резервата "Семей орманы" осудили за коррупцию. Трое руководителей госучреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тыс. до 13 млн тенге.