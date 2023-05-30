Руководителей природного резервата "Семей орманы" осудили за коррупцию
В сообщении Антикоррупционной службы отмечено, что трое руководителей государственного учреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тыс. до 13 млн тенге.
Также сказано, что незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство.
"Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы".Пресс-служба Антикора
В дополнении указано, все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.
Приговор в законную силу не вступил, заключили в ведомстве.
22 мая 2023 года на территории государственного природного резервата "Семей орманы" в Абайской области разгорелся крупный лесной пожар на площади около 1,5 тысячи гектаров. Тогда пожар разделился на два очага – вдоль границы с Россией в восточном направлении и в сторону от границы вглубь в направлении села Ивановка Бородулихинского района.
Вечером 25 мая распространение огня остановлено (дана локализация). На данный момент угрозы населенным пунктам нет, ориентировочная площадь пожара составляет около 3 500.
29 мая министр экологии Зульфия Сулейменова с рабочим визитом посетила резерват "Семей орманы", где уже 6 день борются с лесным пожаром.
При облете территории обнаружено около 4 дымовых точек, отдельно стоящих стволов деревьев и пней. Ведется дотушивание.