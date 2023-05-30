Служба по контракту: что предлагает государство военнослужащим

Национальная безопасность страны в первую очередь зависит от его обороноспособности. В этом плане в последнее время у нас делается много дел в плане популяризации военной профессии и престижа воинской службы, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области побывали сотрудники Департамента пограничной службы КНБ РК по ЗКО по воспитательной, идеологической и кадровой работе. Они встретились с жителями Шиелийского, Жанакорганского , Жалагашского Кармакшинского районов и города Кызылорда. Главной целью встреч стало разъяснение гражданам о преимуществах воинской службы по контракту.

Западно-Казахстанская область – это приграничный регион и понятно, что здесь требуются хорошо подготовленные к службе как офицеры, так и сержанты по контракту в немалых количествах.

Заместитель начальника Департамента пограничной службы КНБ РК по ЗКО по воспитательной, идеологической и кадровой работе Кожахмет Дангулбеков во время встречи рассказал, что контракт на службу в погранвойсках могут заключать граждане в возрасте от 18 до 32 лет. Ранее они должны пройти срочную воинскую службу, обучение в военно-технической школе или закончив военную кафедру.

Первоначальный контракт подписывается на три года. Затем предусмотрена возможность продолжения двустороннего соглашения на длительный срок.

"С момента заключения контракта военнослужащим открывается специальный счет и выделяются деньги на жилье. Если его семья проживает на съемной квартире, оплату за нее берет пограничная служба. Предусмотрено предоставление мест в школах и детских садах для детей молодых семей. В дальнейшем при пограничных отделах и планируют построить 60-квартирный жилой дом для военнослужащих", – сказал он.

Контрактникам полагается заработная плата в размере от 250 до 400 тысяч тенге, трудовой отпуск, военная форма, бесплатные медицинские услуги.

Один из пришедших на встречу – житель аульного округа Туран Шиелийского района Нурдаулет Аскарулы. Ему 22 года, срочную службу проходил в пограничной службе КНБ РК.

"Меня на встречу пригласили специалисты Шиелийского районного центра занятости через наш аульный акимат. Получил здесь много ценной и полезной информации о воинской службе по контракту. Твердо решил, что поеду охранять западные рубежи нашей страны. Расскажу о полученной информации и своим друзьям и односельчанам и я уверен, что и среди них будут желающие которые хотят посвятить свою жизнь воинской службе, – рассказал он корреспонденту Zakon.kz.

После завершения общей встречи его в индивидуальном порядке принял ответственный работник кадрового отдела Департамента пограничной службы КНБ РК по ЗКО Ерлан Тажиев.

Для заключения контракта требуется:

- прием документов, необходимых для призыва на воинскую службу;

- прохождение медицинского освидетельствования;

- проверка уровня физической подготовленности;

- проверка профессиональной пригодности и соответствия военно-учетной специальности (образование);

- проверка психологической пригодности;

- прохождение специальной проверки (срок 2-4 месяца).