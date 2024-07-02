Казахстанцы смогут поступить на службу по контракту онлайн

Министерство обороны запустит пилотный проект по цифровизации поступления на воинскую службу по контракту, сообщает Zakon.kz.

Приказ утверждает алгоритм действий по отбору и приему граждан на воинскую службу по контракту на должности рядового и сержантского составов посредством информационной системы "Сервис по приему на воинскую службу по контракту" (Jauynger.gov.kz).

Для начала работы казахстанцу, изъявившему желание поступить на воинскую службу по контракту, необходимо зайти на сайт Jauynger.gov.kz.

Затем путем регистрации создается личный кабинет кандидата.

Наряду с использованием цифровых сведений в случае отсутствия интеграции с государственными базами данных (ГБД) предполагается использовать копии документов в формате PDF. По мере подключения интеграции с ГБД документы в формате PDF исключаются, приоритет отдается цифровым сведениям из ГБД.

После ознакомления с вакансиями и выбора определенной должности кандидат формирует заявку, дает согласие на обработку персональных данных и отправляет на рассмотрение в Министерство обороны, подписав электронно-цифровой подписью (ЭЦП). При этом отбор кандидатов будет производиться на конкурсной основе.

Все отправленные кандидатами заявки поступают в единый центр и отображаются в панели руководителя соответствующего подразделения.

Руководитель распределяет заявки между исполнителями Минобороны – сотрудниками соответствующего подразделения (отдел с количеством сотрудников от двух человек) по определенным параметрам (загруженность, работоспособность, рода войск, регион и т. д.).

После того как заявка распределена руководителем исполнителю МО, у кандидата статус заявки в личном кабинете меняется на "Принято в работу". На номер телефона кандидата приходит SMS-уведомление с указанием изменения статуса заявки (SMS отправляется автоматически, без необходимости дополнительных манипуляций).

Исполнитель Минобороны проверяет правильность заполнения заявки, прикрепленных документов и формирует личное дело кандидата либо отказывает в дальнейшем рассмотрении, если кандидат не соответствует требованиям закона "О воинской службе и статусе военнослужащих".

При формировании личного дела из баз данных информационных систем государственных органов (БД ИС ГО) собирается вся необходимая информация о кандидате путем запроса-ответа по параметрам, определяемым требованиями по интеграции с ИС ГО.

По окончании сбора информации исполнитель МО проверяет собранную информацию о кандидате. В случае, если по каким-либо параметрам кандидат не отвечает требованиям (например, состоит на учете в наркологии или судим), заявка отклоняется без объяснения причин кандидату, обоснование отказа указывается в специально отведенном поле системы.

В случае соответствия кандидата всем параметрам материалы направляется исполнителем МО на проведение специальной проверки.

В личном кабинете кандидата меняется статус заявки "направлено на специальную проверку", также приходит SMS-уведомление на телефон об изменении статуса заявки.

Исполнитель МО после получения результатов специальной проверки при наличии сведений, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 38 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", отказывает кандидату в дальнейшем рассмотрении, либо в случае отсутствия препятствующих материалов направляет заявку на дальнейшие процедуры.

Соответственно, в личном кабинете кандидата меняется статус заявки "направлен на медицинское обследование и психологическое тестирование", также приходит SMS-уведомление на телефон об изменении статуса заявки.

После прохождения процедуры специальной проверки исполнитель МО направляет заявку исполнителю департамента по делам обороны (ДДО) для проведения медицинского обследования и психологического тестирования.

Личное дело направляется на медицинскую комиссию того региона, который указан местом регистрации (прописки) кандидата в информации, полученной из БД ИС ГО, и где проводилась специальная проверка (пример: место регистрации – Акмолинская область, специальная проверка проведена в Акмолинской области, соответственно личное дело поступает на рассмотрение на медицинскую комиссию по Акмолинской области).

Для проведения медицинского обследования и психологического тестирования направляется не все личное дело, а только следующая информация:

анкетные данные (ФИО, дата рождения, адрес регистрации);

данные об удостоверении личности кандидата;

сведения из противотуберкулезного диспансера;

сведения из кожно-венерологического диспансера;

сведения из психиатрического диспансера;

сведения из наркологического диспансера.

Соответственно, в личном кабинете кандидата меняется статус заявки, и он также получает SMS-уведомление на телефон об изменении статуса заявки и информацию о необходимости явиться по указанному адресу для прохождения медицинского обследования и психологического тестирования.

Заключение по результатам медицинского обследования и психологического тестирования председатель медицинской комиссии направляет исполнителю ДДО в течение одного рабочего дня.

Исполнитель ДДО прикладывает сканированный вариант результатов медицинского обследования и психологического тестирования, оформляет соответствующее решение в своей панели и направляет ответ исполнителю МО.

По итогам всех проведенных процедур в случае положительного решения исполнитель МО формирует итоговый документ – соглашение о заключении контракта, и направляет на согласование кандидату. Кандидат подписывает соглашение с помощью ЭЦП.

После чего исполнитель МО направляет подписанное кандидатом соглашение на подпись руководителю. Руководитель проверяет все параметры и, если принимает положительное решение, подписывает соглашение посредством своей ЭЦП.

Затем исполнитель МО личное дело кандидата направляет в воинскую часть, при этом материалы личного дела сохраняются в базе данных у исполнителя ведомства.

Кандидат получает в личном кабинете подписанное обеими сторонами соглашение и предписание о необходимости явки в воинскую часть с указанием времени и места явки.

Как поясняют в Министерстве обороны, принятие проекта позволит решить вопрос автоматизации и цифровизации процесса оформления на военную службу по контракту, снизить издержки, сократить время оформления и уменьшить коррупционные риски.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля.

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