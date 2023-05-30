Танец дворника умилил казахстанцев

30 мая 2023 года в социальных сетях появилось умилительное видео, снятое, по всей видимости, случайным прохожим. Главный герой ролика – веселый дворник, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов и подписали: "Когда хочется тусить как студенты, но ты на работе". На его кадрах дворник, подтанцовывая под песню Бейонсе "Crazy in Love", убирает мусор на улице. За ним, судя по подписи, стоит толпа студентов, которые, по всей видимости, готовятся к какому-то мероприятию. Они и включили музыку, под которую мужчина исполнял свои служебные обязанности. Заметив дворника, молодежь начала ему аплодировать, а мимо проходящие люди – снимать мужчину на видео.

Танец дворника и его позитивный настрой умилили казахстанцев:

"Когда повысили зарплату",

"Работу нужно делать только так",

"И работу делает, и танцует. Молодец",

"Кажется, он вспомнил свою молодость",

"Все внимание на него! Сцена осталась где-то на втором плане",

"Классно! Почаще бы видеть таких жизнерадостных людей! Аж жить хочется и радоваться",

"Надломлен, но не сломлен! Никогда ни теряйте свой позитив, куда бы ни забросила вас жизнь. Люблю позитивных людей, сама из числа таких".

Комментатор другого Instagram-паблика уточнил, что видео снято рядом с Казахской национальной академией искусств им. Т. Жургенова в Алматы.

В конце апреля 2023 года в социальных сетях появилось умилительное видео со столичными дворниками, которые устроили "разборки" в одном из дворов – они кидались друг в друга снегом.