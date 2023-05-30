Готовность номер один: в СКО ведут профилактику пожаров

В регионе началась летняя жара и растет опасность пожаров. Более 70% возгораний приходится на жилой фонд. Чтобы уберечь людей, огнеборцы проводят рейды, объясняют риски и учат детей не играть с огнем, сообщает Zakon.kz.

С каждым годом оперативным службам ДЧС СКО приходится все чаще выезжать на тревожные выезды. За первые три месяца нынешнего года было 462 выезда, что почти на 40% больше, чем за первый квартал прошлого года. Примерно на те же 40 процентов спасли человеческих жизней – 85 человек. Из зон ЧС эвакуировали 56 человек – это в 4 раза больше прошлогоднего показателя.

Сила техники

Начальник ДЧС по СКО Рамиль Камалов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что сегодня североказахстанские спасатели располагают необходимыми силами и средствами. На вооружении гарнизона состоит 175 единиц автотехники, в том числе 89 основного назначения, 12 единиц специального назначения, 74 единиц вспомогательного назначения. С каждым годом в арсенал техники становится все больше. А сами машины и агрегаты – все мощнее.

"В конце 2022 года за счет средств Республиканского бюджета с МЧС РК на вооружение Службы пожаротушения поступило 4 единицы пожарных автоцистерн АЦ-5-40 на шасси "Камаз-43253", легковой оперативный автомобиль "JAC S5", оперативно спасательная машина повышенной проходимости "ГАЗ-27527". Вся эта техника распределена в районные пожарные подразделения. Ее получили Акжарский, Уалихановский, Мамлютский и Жамбылский районы", – сказал Рамиль Камалов.

На этом перечень новинок в арсенале спасателей не заканчивается. С особой гордостью сотрудники ДЧС рассказывают, чем в прошлом пополнился парк, благодаря Дорожной карте материально-технического оснащения. За счет местных исполнительных органов приобретена новая автоцистерна на шасси Камаза, спасательная моторная лодка высокой проходимости с прицепом, современная радиостанция, пневматические подушки и пиротехнические ножницы, которые используют при аварийно-спасательных работах.

Расширение материально-технической базы продолжится и в этом году.

"По Дорожной карте материально-технического оснащения территориальных подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области из местного бюджета запланировано приобретение гидроцикла с прицепом для транспортировки, лодки надувной с транцевой доской, а также многочисленного пожарно-технического и спасательного оборудования. В том числе – 30 дыхательных аппаратов "Auer", учебно-тренировочная башня, тепловизоры". – Рамиль Камалов.

Серьезная помощь государства в оснащении гарнизона североказахстанских спасателей напрямую отражается в статистике пожаров.

За первый квартал этого года в регионе случилось 109 пожаров. В огне погибли 10 человек. Это на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года. Ущерб от пожаров сократился сразу на 83 процента и составил 31 млн тенге.

Старые дома под пристальным контролем пожарных

Глава регионального ДЧС говорит, что 77 процентов всех пожаров приходится на жилой фонд. 9 человек из 10 проживали именно в частном секторе. Одна из распространенных причин пожаров в регионе –нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, приводящие в том числе к коротким замыканиям.

По его данным, только в областном центре насчитывается порядка 15 тысяч частных домов, 80 процентов из которых построены в середине прошлого века. Ветхий жилой фонд таят в себе огромный риск. И именно эти пожароопасные строения становятся главным объектом внимания огнеборцев.

"С участием представителей местных исполнительных органов, полиции и волонтерских организаций регулярно проводятся рейдовые мероприятия по частному жилому сектору. По результатам информация о выявленных нарушениях направляется в местные исполнительные и другие заинтересованные организации для оказания помощи по ремонту отопительных печей, замене электропроводки, приобретению датчиков газа и дыма и так далее, – сказал Рамиль Камалов.

Оберегая лес

Северный Казахстан называют краем белых берез. Лесное богатства края – одно из главных ценностей североказахстанской земли. И объект особой защиты пожарных.

В связи с наступлением пожароопасного периода в регионе реализуются мероприятия по Плану предупреждения и ликвидации лесных и степных пожаров.

"Для проведения мониторинга задействовано 26 пожарно-наблюдательных вышек, 16 интерактивных комплексов видеонаблюдения. В области функционирует 57 пожарных постов и более 488 добровольных противопожарных формирований". – Рамиль Камалов, начальник ДЧС по СКО.

История Зайчонка, которая может спасти жизнь

Профилактика пожаров в регионе не лишена и креативных подходов. Например, на днях департамент ЧС вмести с профессиональными актерами русского театра драмы им. Н. Погодина презентовали юным североказахстанцам настоящий спектакль. Это сказка с декорациями, захватывающей историей Зайчонка, который мечтал стать пожарным и даже смог выучиться этой профессии. Талантливые актеры и сценаристы смогли донести до зрителя главный посыл – чем страшен огонь и почему правила пожарной безопасности нужно соблюдать.

Премьера собрала 540 детей разных возрастов – от самых маленьких до 12-летних подростков. Проделки Лисички, пытавшейся нарушить правила пожарной безопасности, оплошности Зайчонка и переживания Белочки – все это отражалось на лицах детей, заполнивших до отказа зал театра. Какие опасности подстерегают лесных обитателей при использовании электроприборов и спичек в их жилище, отчего может загореться лес, как действовать при возникновении пожара – на эти и другие вопросы просто и доходчиво отвечали актеры, ощущая мощную поддержку из зала от маленьких зрителей.

"Нам очень важно, чтобы дети усвоили на всю жизнь правила пожарной безопасности, знали, как действовать при пожаре, помнили, что необходимо обращаться на телефоны 101 и 112. Эта история Зайчонка из спектакля, надеюсь, запомнится на всю жизнь может для кого-то из маленьких зрителей станет спасением в критической ситуации", - сказал заместитель начальника Департамента по ЧС СКО Дмитрий Растихин

После спектакля детей ждал сюрприз – выставка вооружений, оборудования и специальной техники огнеборцев и спасателей службы пожаротушения ДЧС СКО. Малыши и подростки примеряли амуницию пожарных и спасателей, знакомились с техническими новинками, садились в спасательную лодку и за руль настоящего пожарного автомобиля. Пожарные уверены, что такая профилактика обязательно принесет хороший результат.