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Пожары потушили в четырех регионах страны: спасены дети

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 08:24 Фото: пресс-служба МЧС РК
В четырех регионах страны огнеборцами ликвидированы пожары. В одном из происшествий спасены трое детей, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МЧС Казахстана, в одном из многоквартирных жилых домов города Актау произошло горение бытовых вещей на площади один кв. м. Горение ликвидировано жильцами до прибытия пожарных подразделений. Силами ДЧС из пожара спасены трое детей, один из которых госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В селе Возвышенка района им. М. Жумабаева произошло загорание соломы. Она находилась в телеге трактора. Огнеборцы Северо-Казахстанской области справились с задачей и не допустили дальнейшее распространение огня. Площадь происшествия составляла 30 кв. м.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 08:24

Фото: пресс-служба МЧС РК

А в городе Тараз произошел пожар в сарае, переоборудованном под мебельный цех. Из огня в безопасное место спасатели вынесли три бытовых газовых баллона. Силами МЧС загорание ликвидировано за 29 минут с момента поступления вызова на площади 20 кв. м.

Также в кафе села Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области произошло возгорание отдельно стоящей кухни. Силами МЧС пожар ликвидирован за 40 минут с момента поступления вызова на площади 165 кв. м.

Помимо этого стало известно, что горение мусора произошло на территории полигона твердых бытовых отходов в городе Конаев. Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади одна тыс. кв. м. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара.

По четырем последним инцидентам пострадавших нет. Причины устанавливаются.

11 июня в Астане пожарные вернули к жизни кота, пострадавшего при пожаре.

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