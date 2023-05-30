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Новый скандальный вид спорта появился в Швеции

чемпионат Европы по сексу Фото: pixabay
Швеция стала первой страной в мире, которая зарегистрировала секс как вид спорта, сообщает Zakon.kz.

Турнир пройдет неподалеку от шведского города Гетеборг и стартует 8 июня. Чемпионат продлится несколько недель, сообщается на сайте Шведской федерации секса.

В чемпионате примут участие представители 20 стран мира. Участники должны будут пройти три этапа, за каждый этап будут начислять определенное количество баллов.

Соревнования будут проходить в 16 дисциплинах, в том числе:

  1. соблазнение;
  2. массаж частей тела;
  3. прелюдия;
  4. внешний вид;
  5. повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований;
  6. пара, которая была самой активной во время конкурса.

Шведскую федерацию секса основали в 2016 году. Это единственная организация в мире, которая рассматривает секс как вид спорта.

Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.

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Редакция Zakon.kz
Интересное Швеция
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