Правила признания видов спорта: внесены изменения

Министр туризма и спорта приказом от 2 июля 2025 года внес изменения в Правила признания видов спорта, спортивных дисциплин и формирования реестра видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения государственной услуги "Признание видов спорта, спортивных дисциплин" национальная аккредитованная спортивная федерация по виду спорта обращается в уполномоченный орган через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Ответственный исполнитель уполномоченного органа в течение двух рабочих дней с момента получения документов через портал проверяет полноту и соответствие представленных документов.

В случае принятия предварительного решения об отказе в признании видов спорта, спортивных дисциплин либо выявлении иных оснований для отказа в оказании государственной услуги, ответственный исполнитель уполномоченного органа уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Возражение услугополучателя по предварительному решению принимается услугодателем в течение двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания уполномоченный орган при положительном решении принимает приказ, при отрицательном решении – направляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Ответственный исполнитель уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет услугополучателю копию приказа либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

На портале – направляется копия приказа либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, удостоверенные ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Также в правилах уточняется, что номер – код признанного вида спорта, спортивной дисциплины состоит из следующих четырех знаков:

первый знак номера – кода является индивидуальным номером вида спорта, спортивной дисциплины:

1 – олимпийские виды спорта;

2 – неолимпийские виды спорта;

3 – национальные виды спорта;

4 – технические и прикладные виды спорта;

5 – непаралимпийские виды спорта;

6 – паралимпийские виды спорта;

7 – сурдлимпийские виды спорта;

8 – военно-прикладные виды спорта;

9 – служебно-прикладные виды спорта;

второй знак номера – кода определяет сезонность вида спорта, спортивной дисциплины:

1 – летние виды спорта;

2 – зимние виды спорта;

3 – внесезонные виды спорта.

третий знак номера – кода определяет сезонность занятий видом спорта, спортивной дисциплиной, а также определяет игровой или неигровой характер вида спорта, спортивной дисциплины:

1 – летний неигровой вид спорта;

2 – летний игровой вид спорта;

3 – зимний неигровой вид спорта;

4 – зимний игровой вид спорта;

5 – внесезонный, неигровой вид спорта;

6 – внесезонный, игровой вид спорта;

7 – внесезонный вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины;

8 – летний вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины;

9 – зимний вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины;

четвертый знак номера – кода определяет пол и возрастную категорию занимающихся видом спорта, спортивной дисциплиной:

А – мужчины, юноши (юниоры);

Б – женщины, девушки (юниорки);

Г – мужчины, юноши (юниоры), женщины;

Д – девушки (юниорки);

Е – мужчины, девушки (юниорки);

Ж – женщины;

К – мужчины, женщины, девушки (юниорки);

Л – мужчины, женщины;

М – мужчины;

Н – юноши (юниоры), девушки (юниорки);

С – юноши (юниоры, девушки (юниорки), женщины;

Ф – мужчины, юноши (юниоры), девушки (юниорки);

Э – юноши (юниоры), женщины;

Ю – юноши (юниоры);

П – смешанная пара/группа;

Я – все категории.

Уполномоченный орган вносит изменения и дополнения в Реестр на основании заявления национальных аккредитованных спортивных федераций по виду спорта.

В случае отзыва свидетельства об аккредитации национальной аккредитованной спортивной федерации уполномоченный орган исключает соответствующий вид спорта из Реестра.";

Основаниями для внесения изменений и дополнений в Реестр являются:

переименование признанного вида спорта, спортивной дисциплины;

изменение правил соревнований или положений официальных международных спортивных соревнований;

объединение признанных видов спорта, спортивных дисциплин;

разделение признанных видов спорта, спортивных дисциплин;

отзыв свидетельства об аккредитации национальной аккредитованной спортивной федерации по соответствующему виду спорта.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.

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