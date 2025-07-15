Правила признания видов спорта: внесены изменения
Так, уточняется, что для получения государственной услуги "Признание видов спорта, спортивных дисциплин" национальная аккредитованная спортивная федерация по виду спорта обращается в уполномоченный орган через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.
Ответственный исполнитель уполномоченного органа в течение двух рабочих дней с момента получения документов через портал проверяет полноту и соответствие представленных документов.
В случае принятия предварительного решения об отказе в признании видов спорта, спортивных дисциплин либо выявлении иных оснований для отказа в оказании государственной услуги, ответственный исполнитель уполномоченного органа уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.
Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.
Возражение услугополучателя по предварительному решению принимается услугодателем в течение двух рабочих дней со дня его получения.
По результатам заслушивания уполномоченный орган при положительном решении принимает приказ, при отрицательном решении – направляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
Ответственный исполнитель уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет услугополучателю копию приказа либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
На портале – направляется копия приказа либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, удостоверенные ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.
Также в правилах уточняется, что номер – код признанного вида спорта, спортивной дисциплины состоит из следующих четырех знаков:
первый знак номера – кода является индивидуальным номером вида спорта, спортивной дисциплины:
- 1 – олимпийские виды спорта;
- 2 – неолимпийские виды спорта;
- 3 – национальные виды спорта;
- 4 – технические и прикладные виды спорта;
- 5 – непаралимпийские виды спорта;
- 6 – паралимпийские виды спорта;
- 7 – сурдлимпийские виды спорта;
- 8 – военно-прикладные виды спорта;
- 9 – служебно-прикладные виды спорта;
второй знак номера – кода определяет сезонность вида спорта, спортивной дисциплины:
- 1 – летние виды спорта;
- 2 – зимние виды спорта;
- 3 – внесезонные виды спорта.
третий знак номера – кода определяет сезонность занятий видом спорта, спортивной дисциплиной, а также определяет игровой или неигровой характер вида спорта, спортивной дисциплины:
- 1 – летний неигровой вид спорта;
- 2 – летний игровой вид спорта;
- 3 – зимний неигровой вид спорта;
- 4 – зимний игровой вид спорта;
- 5 – внесезонный, неигровой вид спорта;
- 6 – внесезонный, игровой вид спорта;
- 7 – внесезонный вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины;
- 8 – летний вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины;
- 9 – зимний вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины;
четвертый знак номера – кода определяет пол и возрастную категорию занимающихся видом спорта, спортивной дисциплиной:
- А – мужчины, юноши (юниоры);
- Б – женщины, девушки (юниорки);
- Г – мужчины, юноши (юниоры), женщины;
- Д – девушки (юниорки);
- Е – мужчины, девушки (юниорки);
- Ж – женщины;
- К – мужчины, женщины, девушки (юниорки);
- Л – мужчины, женщины;
- М – мужчины;
- Н – юноши (юниоры), девушки (юниорки);
- С – юноши (юниоры, девушки (юниорки), женщины;
- Ф – мужчины, юноши (юниоры), девушки (юниорки);
- Э – юноши (юниоры), женщины;
- Ю – юноши (юниоры);
- П – смешанная пара/группа;
- Я – все категории.
Уполномоченный орган вносит изменения и дополнения в Реестр на основании заявления национальных аккредитованных спортивных федераций по виду спорта.
В случае отзыва свидетельства об аккредитации национальной аккредитованной спортивной федерации уполномоченный орган исключает соответствующий вид спорта из Реестра.";
Основаниями для внесения изменений и дополнений в Реестр являются:
- переименование признанного вида спорта, спортивной дисциплины;
- изменение правил соревнований или положений официальных международных спортивных соревнований;
- объединение признанных видов спорта, спортивных дисциплин;
- разделение признанных видов спорта, спортивных дисциплин;
- отзыв свидетельства об аккредитации национальной аккредитованной спортивной федерации по соответствующему виду спорта.
Приказ вводится в действие с 25 июля 2025 года.
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