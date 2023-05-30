Первый чемпионат Европы по сексу пройдет в Швеции
Фото: pixabay
Швеция стала первой страной в мире, которая зарегистрировала секс как вид спорта, сообщает Zakon.kz.
Турнир пройдет неподалеку от шведского города Гетеборг и стартует 8 июня. Чемпионат продлится несколько недель, сообщается на сайте Шведской федерации секса.
В чемпионате примут участие представители 20 стран мира. Участники должны будут пройти три этапа, за каждый этап будут начислять определенное количество баллов.
Соревнования будут проходить в 16 дисциплинах:
- соблазнение;
- массаж частей тела;
- массаж эротических зон на теле соперника;
- прелюдия;
- оральный секс;
- проникновение;
- выносливость;
- внешний вид;
- исполнение позы;
- креативность в изменении позы;
- выносливость и количество оргазмов за определенное время;
- артистическое выступление и обмен позами;
- повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований;
- самая красивая и сложная поза;
- самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей;
- пара, которая была самой активной во время конкурса, самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей.
Шведскую федерацию секса основали в 2016 году. Это единственная организация в мире, которая рассматривает секс как вид спорта.
Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.
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