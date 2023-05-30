Первый чемпионат Европы по сексу пройдет в Швеции

Швеция стала первой страной в мире, которая зарегистрировала секс как вид спорта, сообщает Zakon.kz.

Турнир пройдет неподалеку от шведского города Гетеборг и стартует 8 июня. Чемпионат продлится несколько недель, сообщается на сайте Шведской федерации секса.



В чемпионате примут участие представители 20 стран мира. Участники должны будут пройти три этапа, за каждый этап будут начислять определенное количество баллов.

Соревнования будут проходить в 16 дисциплинах:

соблазнение; массаж частей тела; массаж эротических зон на теле соперника; прелюдия; оральный секс; проникновение; выносливость; внешний вид; исполнение позы; креативность в изменении позы; выносливость и количество оргазмов за определенное время; артистическое выступление и обмен позами; повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований; самая красивая и сложная поза; самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей; пара, которая была самой активной во время конкурса, самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей.

Шведскую федерацию секса основали в 2016 году. Это единственная организация в мире, которая рассматривает секс как вид спорта.

Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.