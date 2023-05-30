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В какие финансовые инструменты можно вкладывать пенсионные активы ЕНПФ

В какие финансовые инструменты можно вкладывать пенсионные активы ЕНПФ Фото: Zakon.kz
Национальный банк подготовил перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Нацбанка РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:

  • государственные и агентские ценные бумаги;
  • муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги;
  • ценные бумаги международных финансовых организаций;
  • корпоративные ценные бумаги;
  • конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги;
  • ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage Backed Security) и активов (Asset Backed Security);
  • акции, депозитарные расписки на акции;
  • операции РЕПО и обратного РЕПО;
  • депозиты (вклады) в иностранной валюте и золоте;
  • производные финансовые инструменты;
  • структурные продукты;
  • валюты;
  • фонды денежного рынка;
  • золото в слитках и на металлических счетах;
  • инструменты исламского финансирования.

Кроме того, пенсионные акттивы разрешается вкладывать в следующие казахстанские финансовые инструменты:

  • государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
  • операции РЕПО и обратного РЕПО;
  • долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора;
  • долговые ценные бумаги банков второго уровня РК, за исключением субординированных облигаций;
  • депозиты (вклады) в тенге, иностранной валюте и золоте;
  • негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию или поручительство правительства РК;
  • производные финансовые инструменты;
  • золото в слитках и на металлических счетах;
  • инструменты исламского финансирования;
  • негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг квазигосударственного сектора и банков второго уровня;
  • акции, депозитарные расписки на акции;
  •  ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage Backed Security) и активов (Asset Backed Security).

Постановление планируется ввести в действие с 1 июля 2023 года.

При этом ряд прежних постановлений правительства утратит силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июня.

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