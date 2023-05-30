В какие финансовые инструменты можно вкладывать пенсионные активы ЕНПФ

Национальный банк подготовил перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Нацбанка РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:

государственные и агентские ценные бумаги;

муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги;



ценные бумаги международных финансовых организаций;



корпоративные ценные бумаги;



конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги;



ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage Backed Security) и активов (Asset Backed Security);



акции, депозитарные расписки на акции;



операции РЕПО и обратного РЕПО;



депозиты (вклады) в иностранной валюте и золоте;



производные финансовые инструменты;



структурные продукты;



валюты;



фонды денежного рынка;



золото в слитках и на металлических счетах;



инструменты исламского финансирования.



Кроме того, пенсионные акттивы разрешается вкладывать в следующие казахстанские финансовые инструменты:



государственные ценные бумаги Республики Казахстан;



операции РЕПО и обратного РЕПО;



долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора;

долговые ценные бумаги банков второго уровня РК, за исключением субординированных облигаций;



депозиты (вклады) в тенге, иностранной валюте и золоте;



негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию или поручительство правительства РК;



производные финансовые инструменты;



золото в слитках и на металлических счетах;



инструменты исламского финансирования;



негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг квазигосударственного сектора и банков второго уровня;



акции, депозитарные расписки на акции;



ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage Backed Security) и активов (Asset Backed Security).

Постановление планируется ввести в действие с 1 июля 2023 года.

При этом ряд прежних постановлений правительства утратит силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июня.