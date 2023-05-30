В какие финансовые инструменты можно вкладывать пенсионные активы ЕНПФ
Фото: Zakon.kz
Национальный банк подготовил перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Нацбанка РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошли зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:
- государственные и агентские ценные бумаги;
- муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- корпоративные ценные бумаги;
- конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги;
- ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage Backed Security) и активов (Asset Backed Security);
- акции, депозитарные расписки на акции;
- операции РЕПО и обратного РЕПО;
- депозиты (вклады) в иностранной валюте и золоте;
- производные финансовые инструменты;
- структурные продукты;
- валюты;
- фонды денежного рынка;
- золото в слитках и на металлических счетах;
- инструменты исламского финансирования.
Кроме того, пенсионные акттивы разрешается вкладывать в следующие казахстанские финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- операции РЕПО и обратного РЕПО;
- долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора;
- долговые ценные бумаги банков второго уровня РК, за исключением субординированных облигаций;
- депозиты (вклады) в тенге, иностранной валюте и золоте;
- негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию или поручительство правительства РК;
- производные финансовые инструменты;
- золото в слитках и на металлических счетах;
- инструменты исламского финансирования;
- негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг квазигосударственного сектора и банков второго уровня;
- акции, депозитарные расписки на акции;
- ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage Backed Security) и активов (Asset Backed Security).
Постановление планируется ввести в действие с 1 июля 2023 года.
При этом ряд прежних постановлений правительства утратит силу.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июня.
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