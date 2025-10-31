#Народный юрист
Финансы

Правительство расширило финансовые инструменты для ЕНПФ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 11:50 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 29 октября 2025 года внесены дополнения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнены зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:

  • альтернативные инструменты;
  • акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle);
  • предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).

В казахстанские финансовые инструменты добавлено:

  • предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).

Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года.

Ранее пояснялось, что это сделано для повышения доходности фонда.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: