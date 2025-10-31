Правительство расширило финансовые инструменты для ЕНПФ
Фото: pixabay
Постановлением правительства от 29 октября 2025 года внесены дополнения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка, сообщает Zakon.kz.
В частности, дополнены зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:
- альтернативные инструменты;
- акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle);
- предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
В казахстанские финансовые инструменты добавлено:
- предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года.
Ранее пояснялось, что это сделано для повышения доходности фонда.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript