Правительство расширило финансовые инструменты для ЕНПФ

Постановлением правительства от 29 октября 2025 года внесены дополнения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнены зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках: альтернативные инструменты;

акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle);

предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending). В казахстанские финансовые инструменты добавлено: предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending). Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года. Ранее пояснялось, что это сделано для повышения доходности фонда.

