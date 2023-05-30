Алихан Смаилов: Казахстанцы обоснованно критикуют авиакомпании

30 мая на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсуждены меры по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации. По словам Смаилова, интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте главы правительства, премьер-министр подчеркнул, что после пандемии отечественная гражданская авиация начинает новый этап своего развития: увеличивается число пассажиров, восстанавливаются ранее существовавшие рейсы, открываются новые направления.

При этом глава правительства обозначил ряд проблем в авиационной отрасли, которые надо решать.



"В отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонта взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника: трапы, топливозаправочные машины, тягачи. Не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, когда земли вокруг аэропортов используются под жилую застройку и бизнес. Это влияет на безопасность полетов". Алихан Смаилов

Он добавил, что в правительстве неоднократно рассматривался вопрос увеличения производства авиакеросина, так как именно наличие отечественного топлива является одним из ключевых факторов привлечения грузовых авиакомпаний, которые транзитом проходят через республику.

Премьер-министр также указал, что казахстанцы выражают обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний.

Например, из-за отмены рейсов перед вылетом.

"В январе-феврале текущего года компания Fly Arystan отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы. 25 февраля пассажиры этой авиакомпании устроили скандал из-за задержки рейса Астана – Шымкент на 10 часов. В результате его вообще отменили. К сожалению, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис". Алихан Смаилов

По словам премьер-министра, вызывает вопросы и политика ценообразования.

Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае. В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей.

"Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом". Алихан Смаилов

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам подготовить дорожные карты по модернизации аэропортовой инфраструктуры, провести работу по изъятию незаконно выданных земельных участков вблизи аэродромов, а также проработать вопрос увеличения производства авиакеросина.

В заключение он отметил необходимость продумать меры стимулирования для привлечения международных пассажирских и грузовых авиакомпаний, проработать вопросы применения динамического ценообразования, чтобы ограничить возможность использования высокого спроса для получения максимального дохода, и ускорить исключение из закона "Об использовании воздушного пространства" применение топливного сбора.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что аэропорты Казахстана теряют конкурентоспособность из-за дефицита авиатоплива.