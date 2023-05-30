Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аэропорты Казахстана теряют конкурентоспособность из-за дефицита авиатоплива

Аэропорты Казахстана теряют конкурентоспособность из-за дефицита авиатоплива Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал о проблемах, которые препятствуют развитию гражданской авиации в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что есть ряд вопросов, сдерживающих развитие гражданской авиации. И первое – авиатопливо.

"Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость. По этой причине, отечественные аэропорты теряют конкурентоспособность перед аэропортами соседних стран в привлечении и обслуживании транзитных компаний, что негативно сказывается на транзитном потенциале Казахстана. Из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива авиакомпании не могут удовлетворить растущую потребность в открытии новых международных рейсов", – отметил министр.

По его словам, производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребность в авиатопливе, в связи с чем приходится импортировать топливо из России.

"Для системного решения данной проблемы необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива (1 млн тонн в год), что позволит исключить дефицит на внутреннем рынке и зависимость от импорта", – заявил глава МИИР. 

Указал он и на дефицит высококвалифицированных кадров и ненадлежащее состояние аэродромных покрытий. Так, по его данным, действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад, в 2003 году и до настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.

"Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже два межремонтных срока. В этой связи, разработана проектно-сметная документация по проекту "Капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры аэропорта г. Астана" и получено положительное заключение РГП "Госэкспертиза". Осуществляется подготовка документации для формирования бюджетной заявки (стоимость I этапа 11,5 млрд. тенге – капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы; стоимость II этапа 8,8 млрд. тенге – капитальный ремонт рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома)", – добавил Марат Карабаев.

Министр также коснулся проблемы незаконной застройки приаэродромных территорий.

"В ходе проведения проверки Генеральной прокуратурой выявлено, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков, на которых возведено свыше 900 строений. Есть также факты, возведения свыше 100 тыс. различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных – прим. ред.) без согласования комиссий аэропортов в пределах приаэродромной территории. Наиболее критичная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкент, Атырау и Актобе", – заявил министр.

Он отметил, что для установления четких требований по использованию приаэродромных территорий введены поправки, в части порядка предоставления прав на земельные участки, расположенных на приаэродромной территории.

Ранее он рассказал о планах по открытию новых международных авиарейсов из Казахстана до конца года. 

Читайте также

Минздрав: В шести регионах Казахстана выросла заболеваемость ВИЧ

Новую модель работы рынка электроэнергии в Казахстане запустят с 1 июля

Министр Жамаубаев высказался против досрочного изъятия пенсионных накоплений

Мадина Мамырханова
Марат Карабаев МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Ерке Есмахан обратилась к мужу
Ерке Есмахан обратилась к мужу
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления