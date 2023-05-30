Аэропорты Казахстана теряют конкурентоспособность из-за дефицита авиатоплива

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал о проблемах, которые препятствуют развитию гражданской авиации в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что есть ряд вопросов, сдерживающих развитие гражданской авиации. И первое – авиатопливо.

"Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость. По этой причине, отечественные аэропорты теряют конкурентоспособность перед аэропортами соседних стран в привлечении и обслуживании транзитных компаний, что негативно сказывается на транзитном потенциале Казахстана. Из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива авиакомпании не могут удовлетворить растущую потребность в открытии новых международных рейсов", – отметил министр.

По его словам, производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребность в авиатопливе, в связи с чем приходится импортировать топливо из России.

"Для системного решения данной проблемы необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива (1 млн тонн в год), что позволит исключить дефицит на внутреннем рынке и зависимость от импорта", – заявил глава МИИР.

Указал он и на дефицит высококвалифицированных кадров и ненадлежащее состояние аэродромных покрытий. Так, по его данным, действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад, в 2003 году и до настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.



"Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже два межремонтных срока. В этой связи, разработана проектно-сметная документация по проекту "Капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры аэропорта г. Астана" и получено положительное заключение РГП "Госэкспертиза". Осуществляется подготовка документации для формирования бюджетной заявки (стоимость I этапа 11,5 млрд. тенге – капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы; стоимость II этапа 8,8 млрд. тенге – капитальный ремонт рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома)", – добавил Марат Карабаев.

Министр также коснулся проблемы незаконной застройки приаэродромных территорий.

"В ходе проведения проверки Генеральной прокуратурой выявлено, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков, на которых возведено свыше 900 строений. Есть также факты, возведения свыше 100 тыс. различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных – прим. ред.) без согласования комиссий аэропортов в пределах приаэродромной территории. Наиболее критичная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкент, Атырау и Актобе", – заявил министр.

Он отметил, что для установления четких требований по использованию приаэродромных территорий введены поправки, в части порядка предоставления прав на земельные участки, расположенных на приаэродромной территории.

Ранее он рассказал о планах по открытию новых международных авиарейсов из Казахстана до конца года.