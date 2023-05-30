Министр Жамаубаев высказался против досрочного изъятия пенсионных накоплений

Министр финансов Ерулан Жамаубаев 30 мая в кулуарах заседания правительства отметил, что досрочное изъятие пенсионных накоплений казахстанцами не привела ни к чему хорошему, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава Минфина, когда государство позволило казахстанцам направить часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение, то многие просто вывели деньги через определенные схемы и оставили их себе.

"В итоге получили большой спрос, цены на жилье выросли. И не только на жилье. В целом, инфляция повысилась. Для чего был создан ЕНПФ? Хотели, чтобы население побольше накапливало, и постепенно солидарная система должна была уйти, и большая часть в будущем должна получать свои пенсии из ЕНПФ. Сейчас лимит мы пересмотрели. У большей части населения осталось немного средств. Расчеты показывают, что якобы этих средств достаточно. Но мы прекрасно понимаем, что нужно поменьше изымать". Ерулан Жамаубаев

В 2022 году военнослужащим разрешили досрочно использовать свои пенсионные накопления, независимо от порога достаточности.

"Раз уже такое политическое решение было принято по военнослужащим, расчеты есть у Минтруда. Это не такая катастрофическая сумма, но тем не менее хотелось бы, чтобы ЕНПФ существовал стабильно. Во-первых, это наше будущее, будущее всех пенсионеров, в том числе и мои средства". Ерулан Жамаубаев

Министр добавил, что сам не изымал досрочно свои пенсионные накопления.

"Я ни одного тиына не изымал. Потому что я прекрасно понимаю, что это моя пенсия. Во-вторых, я же не знаю, где буду работать в будущем. И эти накопления я не хотел бы тратить на каждодневные нужды, и оставить на будущее. Я надеюсь, что в Казахстане все так и поступят. С другой стороны – это колоссальные ресурсы в будущем для инвестиционных проектов. Это нужно тоже понимать. Это наше преимущество. Во многих других странах такого преимущества нет". Ерулан Жамаубаев

По словам главы Минфина, если он оформит аннуитет, как это позволяет закон, то у него "будет очень хорошая сумма".

Материал по теме С 1 июля вкладчики ЕНПФ смогут передавать 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям

В начале 2023 года сообщалось, что почти 3,2 трлн тенге использовали казахстанцы из пенсионного фонда на свои нужды.