Новую модель работы рынка электроэнергии в Казахстане запустят с 1 июля

Казахстан внедрит модель Единого закупщика электроэнергии уже с 1 июля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов объяснил, что такое решение было принято в связи с текущим положением в отрасли, а именно из-за прогнозируемого дефицита электрической энергии, неравных условиях конкуренции из-за разных тарифов энергопроизводящих организаций и планах по строительству новых источников генерации, в том числе ВИЭ.



Такая модель позволит:

исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии;

сократить непродуктивных посредников;

минимизировать отклонения межгосударственных сальдо перетоков электрической энергии на границе с сопредельными энергосистемами, за счет ухода от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций к фактическим графикам потребителей;

обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых источников генерации, и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций, а также, в перспективе, осуществить выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами.

"Единый закупщик электроэнергии будет осуществлять за сутки вперед плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций путем проведения централизованных торгов на электронной площадке централизованных торгов. Внедрение модели Единого закупщика планируется с 1 июля текущего года", – заключил вице-министр энергетики.

Ранее стало известно, насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года.