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Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, сообщает Zakon.kz.

Верительные грамоты вручили посол Исламской Республики Пакистан Науман Башир Бхатти, посол Республики Корея Тэ-ик Чжо, посол Республики Филиппины Игорь Гарлит Байлен, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Джанита Абейвикрема Лиянге и посол Республики Ангола Аугушту Да Сильва Кунья.

Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Фото: akorda.kz

Президент передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Фото: akorda.kz

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, мы открыты к сотрудничеству, в том числе с вашими странами. Я уверен, что ваши миссии будут весьма успешными. Правительство Казахстана и Администрация Президента сделают все возможное для поддержки и содействия вашим миссиям в Казахстане. Я думаю, что мы сможем достичь больших результатов в сотрудничестве с вашими странами", – подчеркнул глава государства.
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Фото: akorda.kz

Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Фото: akorda.kz

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