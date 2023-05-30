Стали известны команды-финалисты нынешнего сезона НБА

Определены клубы Национальной баскетбольной лиги, которые разыграют звание чемпиона текущего сезона. Если первая путевка досталась "Наггетс" еще 17 мая, то "Майами" только накануне в седьмой игре решил свои проблемы, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



"Майами Хит" в 7-м заключительном матче финальной серии Восточной конференции плей-офф NBA на выезде был сильнее "Бостон Селтикс" – 103:84.





В свою очередь "Денвер Наггетс" без особых вопросов расправился с "Лейкерс", во главе которого играл знаменитый Леброн Джеймс. В финальном противостоянии Западной конференции серия завершилась со счетом 4-0.





Теперь "Наггетс" сразятся с "Хит" за титул лучшей команды НБА. Серия начнется на паркете команды из Колорадо. Первый поединок пройдет в четверг, 1 июня.

В сезоне 2022/23 "Денвер" впервые в своей истории занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Майами" за 25 сезонов в НБА трижды выигрывал чемпионат, семь раз конференцию, тринадцать раз дивизион и 18 раз выходил в плей-офф.

