Показывал гениталии детям: в Семее начали досудебное расследование

Фото: скриншот видео

Жители Семея в социальных сетях 28 мая 2023 года пожаловались на мужчину, который, по их словам, показывал гениталии детям в подъезде. В полиции заявили, что подозреваемый установлен, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: