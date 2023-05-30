Показывал гениталии детям: в Семее начали досудебное расследование
Фото: скриншот видео
Жители Семея в социальных сетях 28 мая 2023 года пожаловались на мужчину, который, по их словам, показывал гениталии детям в подъезде. В полиции заявили, что подозреваемый установлен, сообщает Zakon.kz.
Жалобу опубликовали в Telegram-канале ОО "Объединение Семейских Автолюбителей".
Фото: Telegram/oo_osa_semey
Как рассказали в областном департаменте полиции, 27 мая по данному факту Ауэзовским ОП начато досудебное расследование.
"Установлен 42-летний житель Семея. В настоящее время проводятся ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и объективности, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", – говорится в сообщении ДП Абайской области.
Иные сведения о ходе расследования уголовного дела, как отметили в ведомстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.
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