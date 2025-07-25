Запах фекалий и множество мух: жители частного сектора в Семее пожаловались на соседа

Жители частного сектора на окраине Семея пожаловались на соседа, который построил конюшню у себя во дворе. И теперь, по словам местных, жизнь в округе стала невыносимой из-за жуткого запаха фекалий, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали КТК, что не понимают, почему в городе разрешают держать скот в таких количествах.

"До этого у него было 50 голов, а теперь вот ветинспекция приехала и говорит, что 100 м должно быть расстояние – он имеет право держать. А откуда у нас 100 м? Когда дома к друг другу… Вот на той улице я живу за ним. Где 100 м? Запах, конечно! Мы же в огороде! Хочется посидеть вечером. Вообще нам невозможно выйти на улицу. Белье нельзя повесить, форточки не можем открыть – мух полно". Кумысжан Куконева

По словам местных жителей, сосед разводит коней на мясо и продает на рынке. А чтобы это не бросалось в глаза, выстроил огромный сарай. Причем впритык к соседним участкам. А кроме того, захламил всю улицу. Куда он складирует навоз, тоже не видно, но вонь, уверяют люди, стоит невыносимая. Местные жалуются, теперь их одолевают насекомые и крысы. Поэтому просят принять срочные меры.

Прибывшие на встречу с жителями чиновники и правоохранители подтвердили, ранее хозяина уже штрафовали за нарушения. В этот раз тоже пообещали разобраться. Но запретить держать скотину в частном подворье, говорят, не могут.

"Есть решение маслихата Абайской области от 18 ноября 2022 года "Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных в населенных пунктах". И согласно им, ограничений по количеству нет. Поэтому мы не можем запретить держать скот". И.о. руководителя Семейской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Алтай Оразаев

Ранее корреспондент Zakon.kz проехал с водителем мусоровоза Виктором Денежко по его ежедневному маршруту и узнал, каково это – приводить в порядок контейнеры с мусором, чтобы к утру астанчане не заметили следов вчерашней жизни города.