Юные жители Шалкара восхитили певца Беркута

Накануне, 29 мая 2023 года, в Актобе грандиозным гала-концертом отметили День города. В нем приняли участие более 60 казахстанских звезд, в том числе супружеская пара Айбек и Виктория Жансеитовы, выступающие в дуэте под названием "Беркут и Аиша", сообщает Zakon.kz.

Беркут на своей странице в Instagram опубликовал несколько видео, сделанных во время концерта. На одном из них рядом с артистом стоят два мальчика, которые поочередно представились перед всей публикой.

По их словам, они хотят быть, "как дядя Беркут", и ради артиста они приехали из Шалкара – город и центр Шалкарского района Актюбинской области. Публика громко аплодировала юным жителям Шалкара, которые восхитили не только певца, но и его фолловеров. Ролик Беркут подписал лаконично: "Маленькие батыры".

Кроме того, один из видеографов снял на видео зажигательный танец двух юных шалкарцев под популярную песню Беркута и Аиши "Тау-тау сезім".

Также артист еще раз поздравил актюбинцев с Днем города, и отметил, что на концерте было 70 тыс. человек.

"Адреналин! Что за атмосфера была?! Будьте здоровы", – написал Беркут.

Актобе 29 мая 2023 года отметил 154-летие со дня основания. Собравшиеся на площади жители и гости города увидели не только выступления знаменитых певцов, но и красочный фейерверк.