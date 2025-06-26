Беркут и Аиша раскрыли имя дочери и показали, как прошел ее первый важный праздник
13 июня 2025 года многодетные супруги рассказали, как назвали маленькую наследницу.
"Мы назвали нашу дочь Латифа", – объявили подписчикам в Instagram Беркут и Аиша.
А накануне они показали, как прошел первый важный праздник маленькой наследницы – обряд "қырқынан шығару", который обычно казахи проводят для того, чтобы показать малыша людям.
"Моя маленькая принцесса. Самое главное – пусть твое здоровье будет крепким. Пусть Аллах внесет тебя в число самых счастливых людей мира... Ты наша маленькая принцесса!" – трогательно подписал публикацию счастливый Айбек.
Фолловеры поздравили супругов с важным событием и пожелали всего самого прекрасного их малышке:
- "Пусть будет счастливой"
- "Пусть растет здоровой, красивой и умной девочкой".
- "Желаем ей счастья и светлого будущего. Пусть будет удачливой".
- "Уважаемые Айбек и Аиша! От всего сердца поздравляем вас с этим праздником! Желаем вашей дочери Латифе счастья и здоровья, пусть ее мечты сбываются легко и быстро!"
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О том, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека, стало известно 16 мая 2025 года. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка. 20 мая многодетный отец рассказал, что забрал супругу из роддома.