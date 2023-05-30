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Раскрыта загадка, почему позеленела вода в главном канале Венеции

зеленая вода в канале Венеции Фото: Twitter/Feher_Junior
28 мая жители обратили внимание на зеленый цвет воды. Экологи взяли пробы и провели анализ воды на токсичность, сообщает Zakon.kz.

Впечатляющее превращение участка главного канала в Венеции в флуоресцентно-зеленый цвет было вызвано флуоресцеином, нетоксичным веществом, используемым для тестирования сетей сточных вод, сообщает The Guardian.

28 мая жители заметили, что участок окрасился в ярко-зеленый цвет. Полиция начала расследование. Но анализ показал "наличие флуоресцеина в образцах". Об этом заявили в региональном агентстве по защите окружающей среды.

Результаты не показали наличия токсичных элементов. В агентстве не уточнили происхождение вещества. Тем не менее, жители предположили, что это может быть очередной акцией экоактивистов.

Это не первый раз, когда главный канал становится зеленым. В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсия Урибуру окрасил воды в зеленый цвет флуоресцентным красителем во время 34-й Венецианской биеннале, чтобы привлечь внимание к экологии.

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