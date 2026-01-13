Желтый и розовый снег выпал в ВКО – экологи объяснили причины

12 января не только жители Усть-Каменогорска обратили внимание на необычный цвет снега, но и экологи, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что после того, как жители активно стали выкладывать фото желтого снега в соцсетях, специалисты Департамента экологии ВКО отправились на место, чтобы взять пробы для анализа.

"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. По предварительным данным, изменение цвета снега связано с переносом пылевых и песчаных частиц воздушными массами. По информации РГП "Казгидромет", 10-11 января в городе наблюдался северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, что могло способствовать переносу и осаждению взвешенных частиц на снежный покров". Департамент экологии Восточно-Казахстанской области

В частности, необычного цвета осадки выпали в Глубоком, Ушановском, Степном, Белоусовке, Предгорном, Верхнеберезовском, Первомайском, Риддере. А вот в Верх-Убе и в поселке Мирном снег был и вовсе с розовым оттенком.

А вот в Алматы и Шымкент, по прогнозу синоптиков, возвращается настоящая зима, которая уже несколько дней держится в Астане. К такому выводу можно прийти из прогноза погоды на 14, 15 и 16 января 2026 года, предоставленного пресс-службой РГП "Казгидромет".