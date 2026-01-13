#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
События

Желтый и розовый снег выпал в ВКО – экологи объяснили причины

Причину выпадения желтого и розового снега в Усть-Каменогорске объяснили экологи, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 19:09 Фото: pixabay
12 января не только жители Усть-Каменогорска обратили внимание на необычный цвет снега, но и экологи, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что после того, как жители активно стали выкладывать фото желтого снега в соцсетях, специалисты Департамента экологии ВКО отправились на место, чтобы взять пробы для анализа.

"Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. По предварительным данным, изменение цвета снега связано с переносом пылевых и песчаных частиц воздушными массами. По информации РГП "Казгидромет", 10-11 января в городе наблюдался северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, что могло способствовать переносу и осаждению взвешенных частиц на снежный покров".Департамент экологии Восточно-Казахстанской области

В частности, необычного цвета осадки выпали в Глубоком, Ушановском, Степном, Белоусовке, Предгорном, Верхнеберезовском, Первомайском, Риддере. А вот в Верх-Убе и в поселке Мирном снег был и вовсе с розовым оттенком.

А вот в Алматы и Шымкент, по прогнозу синоптиков, возвращается настоящая зима, которая уже несколько дней держится в Астане. К такому выводу можно прийти из прогноза погоды на 14, 15 и 16 января 2026 года, предоставленного пресс-службой РГП "Казгидромет".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Черный снег в Сатпаеве: экологи выявили причины аномалии
19:38, 24 января 2025
Черный снег в Сатпаеве: экологи выявили причины аномалии
Осужден главный эколог ВКО
10:04, 06 января 2025
Осужден главный эколог ВКО
Замглавы Департамента экологии по ВКО осудили за крупную взятку
12:04, 12 января 2025
Замглавы Департамента экологии по ВКО осудили за крупную взятку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: