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Курс доллара резко вырос на торгах 30 мая

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,08 тенге, поднявшись сразу на 2,57 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,81 тенге (-0,14).

Курс евро установлен Нацбанком в  476,27 тенге, рубля – 5,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – по 477,5-481,5 тенге, российские рубли – по 5,45-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,32%, до 76,08 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дешевле на 1,16%, до 71,83 долларра за баррель.

Лариса Черненко
KASE
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