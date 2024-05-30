Курс доллара еще вырос на торгах 30 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,79 тенге, поднявшись еще на 1,83 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 61,19 тенге (+0,30).

Нацбанк установил курс евро в 480,32 тенге, рубля – в 4,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,7-446,3 тенге, евро – по 480,5-484,5 тенге, российские рубли – по 4,91-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 мая.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25% – до 83,2 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI понизилась на 0,2%, до 79,06 доллара за баррель.