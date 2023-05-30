Состоялась жеребьевка конкурса молодых исполнителей "Жас қанат"

29-ый республиканский конкурс молодых исполнителей "Жас қанат" пройдет во Дворце Республики в Алматы с 1 по 3 июня. Сегодня, 30 мая, определялся порядок выхода на сцену участников "Жас канат. Дети" и первого конкурсного дня участников основного конкурса.

Жеребьевка второго конкурсного дня состоится перед его началом, а в третий финальный конкурсный день, жюри конкурса будет оценивать только 7 лучших финалистов.



На жеребьевке были и слезы и радость, ведь открывать такой серьезный конкурс – это большая честь, но и большая ответственность. И, конечно, перед конкурсантами со словами напутствия и поддержки выступили люди, без которых "Жас қанат-2023" просто бы не состоялся.

"Мы хотим, чтобы конкурс возродился нашем в городе и засияли новые таланты," – сказал в приветственной речи генеральный продюсер Арманжан Байтасов. – Ведь благодаря этому конкурсу и возрождающемуся фестивалю "Азия Дауысы" наш город будут узнавать еще лучше".

Пожелания от акима города Алматы Ерболата Досаева участникам передал Гани Майлибаев, руководитель управления культуры города. Он отметил, что акимат города рад тому, что конкурс вернулся на родину.

"Мы уверены, что участникам было нелегко пройти строгий отбор профессионального жюри, приветствуем всех в Алматы и желаем всем удачи. Это – якорный проект, как и "Азия дауысы", который пройдет в конце июля и который должен привлечь к Алматы больше внимания". Гани Майлибаев

Кстати, один из конкурсных дней "Жас қанат" будет посвящен Алматы, городу – где конкурс когда-то родился.

Медеу Арынбаев, председатель жюри пожелал конкурсантам не забывать главное: "Важно не только восхитить жюри своим талантом, но и завоевать сердца зрителей".



Но вернемся к жеребьевке.

Итак, участники конкурса "Жас канат. Дети" будут выступать в следующем порядке:

1. Самина Мырзалиева, Астана, 9 лет

2. Асыл Мұрат, Астана, 12 лет

3. Алихан Нурлыбек, Астана, 13 лет

4. Дастан Турдалы, Алматы, 11 лет

5. Роксана Сычева, Алматы, 10 лет

6. Амина Абдилбекова, Алматы, 13 лет

7. Адлет Рысбай, Карагандинская область, 11 лет

8. Акниет Жанкелды, Улытауская область, 11 лет

9. Ырысгүль Кайратбек, Абайская область, 12 лет

10. Сезім Сапарбек, Павлодарская область, 12 лет

11. Кәусар Болат, Мангыстауская область, 12 лет

12. Амина Асгатова, Мангыстауская область, 12 лет

13. Тумарханым Икласбек, Кызылординская область, 11 лет

14. Айзат Шанияр, Кызылординская область, 12 лет

15. Дильназ Ежирова, Атырауская область, 12 лет

16. Адель Кереева, Атырауская область, 9 лет

17. Нуршат Кусанова, Атырауская область, 13 лет

18. Енлик Байзах , Шымкент, 13 лет

19. Зере Жунисбай, Туркестанская область, 11 лет

20. Инабат Түйтебай, Жамбылская область, 12 лет

21. Балым Нсаналы, Актюбинская область, 11 лет

22. Шахислам Абдигазиз, Актюбинская область, 9 лет

Жребий для участников конкурса молодых исполнителей распределился так:

1. Әсем Едіге, 27 лет, Караганда

2. Ерназар Жұбан, 27 лет, Алматы

3. Диас Жорабек, 19 лет, Алматы

4. Қымбат Жамбылбек, 23 года, Жамбылская область

5. Алина Сагинбаева, 16 лет, Астана

6. Абай Крыкбаев, 27 лет, Караганда

7. Нариман Жулдасбеков, 27 лет, Петропавловск

8. Беназир Алимходжаева, 23 лет, Алматы

9. Мадина Қабдолла, 20 лет, Павлодар

10. Камилла Рамазанова, 18 лет, Караганда

11. Дильназ Сапаргалиева, 20 лет, Астана

12. Ерасыл Муканов, 18 лет, Астана

13. Аружан Бисембай, 20 лет, Уральск

14. Ерасыл Інібек, 25 лет, Ушарал

15. Александра Турецкая, 22 лет, Астана

16. Жанель Атамбекова, 16 лет, город Сарыагаш

17. Сафуан Көрегенов, 26 лет, Шиели, Кызылординская область

18. Алмагүл Батталиева, 23 года, Алматы

19. Нарғыз Жанұзақова, 17 лет, Актобе

20. Нурасыл Сатыбалды, 23 года, Шымкент

По завершении жеребьевки, чтобы разрядить атмосферу, выступил блистательный победитель конкурса "Жас канат 2019" Дидар Абдухалык.