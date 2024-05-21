Названы имена участников 30-го музыкального конкурса "Жас канат – 2024"

Стали известны участники 30-го, юбилейного, музыкального конкурса "Жас канат – 2024". Конкурс пройдет 6, 7 и 8 июня на сцене алматинского Дворца Республики, сообщает Zakon.kz.

Как и в прошлом году, в фойе дворца будет работать выставка "Дети рисуют "Жас канат" и "Азия Дауысы".



По информации организаторов музыкального конкурса, в 2024 году было подано очень большое количество заявок, гораздо больше, чем в прошлом. 75 заявок поступило от участников "Жак канат" и 130 – от "Жас канат. Дети".

"Отборочной комиссии было очень сложно определить лучших в каждой категории, потому что в этом году ребята превзошли все ожидания. На каждом конкурсе мы открываем для себя много интересных, самобытных исполнителей, но в этот раз – настольно талантливые дети и молодые люди пожелали принять участие, что выбрать самых достойных было непросто". Президент Общественного фонда "Азия Дауысы" Ирина Ковыряко

Организаторы отмечают, что благодаря "Жас канату" на отечественной эстраде зажглось множество звезд, которые давно радуют нас своими песнями. Среди них – Димаш Кудайберген, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа "Уркер", Гаухар Каспакова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Нурлан Албан.

"Главная фишка прошлого года – выступление конкурсантов с оркестром – сохраняется. Более того, нас ждет шикарное открытие под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра AlJazz, управляет которым выдающийся дирижер Александр Беляков. А главная изюминка этого года – на "Жас канат. Дети" юные участники тоже будут выступать под живое сопровождение – со знаменитым бэндом под управлением известного композитора, дирижера, аранжировщика Ильи Башкатова", – рассказали организаторы.

Список участников "Жас канат – 2024":

1. АДЕЛЬ БИРЖАНОВА, АСТАНА, 16 лет

2. КАМИЛЯ САҒЫМБАЙ, КАСКЕЛЕН, 16 лет

3. ДИЛЬНАЗ АМАНГЕЛЬДИЕВА, АКТОБЕ, 16 лет

4. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, ТЕМИРТАУ, 24 года

5. ЗАМАН ИСКАРАНОВ, УРАЛЬСК, 23 года

6. ДӘУЛЕТ ОРАЗБЕК, ШЫМКЕНТ, 22 года

7. ДАНА МАЖИТОВА, АККЫСТАУ, 21 год

8. ТРИО LADIES, АКТАУ, В СОСТАВЕ: КАРЛЫГАШ САДЫКОВА, Актау, 23 года, АНЭЛЬ ҚАЙЫРБЕК, Павлодар, 25 лет, АРУЖАН КУСЫМОВА, Актау, 23 года.

9. АСЫЛ ЖОМАРТОВ, ТАРАЗ, 24 года

10. КӘМИЛА ТАЛҒАТОВА, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 22 года

11. АЙЛУН ЗАУШЕВА, ТАРАЗ, 16 лет

12. АЯНА ТӨЛЕНОВА, АСТАНА, 17 лет

13. ЕРМАХАН БАГДАУЛЕТ, ЛИСАКОВСК, 21 год

14. АЯКӨЗ АРАЛБАЙҚЫЗЫ, КЫЗЫЛОРДА, 20 лет

15. АҚНИЕТ СЕЙФУЛЛАҚЫЗЫ, ТАЛДЫКОРГАН, 24 года

16. СЕРЖАН БАБАХАН, АЛМАТЫ, 27 лет

17. МАХАМБЕТӘЛИ ӘБІЛДӘ, ПЕТРОПАВЛОВСК, 25 лет

А это участники "Жас канат. Дети":

1. ДАВИД ЧАРЛИН, АЛМАТЫ, 13 лет

2. ҚӘУСАР БЕКБОСЫН, ШЫМКЕНТ, 11 лет

3. СОФИЯ БАЛГАЗИНА, АЛМАТЫ, 13 лет

4. АЖАР АБДИШЕВА, КАРАГАНДА, 10 лет

5. ИЛАРИЯ ЛУБИНСКАЯ, СЕМЕЙ, 10 лет

6. АҢСАР АБДРАХМАН, КАРАГАНДА, 13 лет

7. КУАНЫШ БАЙМУХАМБЕТОВ, АЛМАТЫ, 11 лет

8. ТОҒЖАН АЗАТБЕК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 9 лет

9. АЗАТ СҮНДЕТБЕК, АЛМАТЫ, 13 лет

10. АЙМАУЫТ МАЙДАН, АЛМАТЫ, 12 лет

11. ЕҢЛІК ТӘЖІБЕК, ТЕМИРТАУ, 8 лет

12. РИАНА БАГАУТДИНОВА, АЛМАТЫ, 8 июня на конкурсе ей исполнится 12 лет

13. ІНЖУ ЕСІМЖАН, ТАЛДЫКОРГАН, 12 лет

14. НИКОЛЬ КОМ, АСТАНА, 9 лет

15. АЙЛИН ТИМҮРҚЫЗЫ, АЛМАТЫ, 9 лет

16. МӘДИ НҰБОЛАТҰЛЫ, АЛМАТЫ, 13 лет

17. ГРУППА "АРМАН-АЙ", АЛМАТЫ, руководитель Айгуль Адиханова

В составе пять человек:

ДАЛИДА ИСКЕНДИР, 10 лет

АЯНА РАХЫМХАН, 11 лет

НҰРГЕЛДІ ПАЙЗЫКЕН, 10 лет

ЖАНЕЛЬ ҚАБЫЖАН, 9 лет

АҚЖАН ШАЛАБЕК, 13 лет

Напоминаем, что "Жас канат" является социальным проектом (конкурсанты принимают в нем участие бесплатно) и проводится под патронажем и при поддержке акимата города Алматы.

Партнерский материал.