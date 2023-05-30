Для алматинцев будут организованы трансферы к памятным местам 31 мая

В День памяти жертв политических репрессий и голода для алматинцев будут организованы трансферы к памятным местам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили источники в акимате Алматы, 31 мая в 9:00 в сквере Карагайлы состоится церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода и репрессий с участием руководства города, общественных деятелей, родных жертв политических репрессий и молодежи.



После официальной части для участников возложения будут подготовлены автобусы для поездки в места захоронения репрессированных в поселок Жаналык (Талгарский район, 44 км.) Алматинской области, где с 10.00 часов начнутся поминальные мероприятия. Также памятные мероприятия пройдут возле мемориала "Қандысай" в мкр. Карасу Алатауского района.

Помимо этого, запланировано посещение Центральной мечети города, где будет проведен обряд жертвоприношения с чтением молитвы.

"Акимат предоставит автобусы и для других желающих посетить мемориал "Қандысай" и музей памяти жертв политических репрессий в поселок Жаналык. Тем самым создаются все условия для тех, решит почтить память жертв репрессий и голода", – говорится в сообщении.

В акимате города подтвердили заявление прокуратуры Алматы о том, что проведение 31 мая митингов, шествий и маршей не согласовано. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры.

С полным перечнем запланированных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий и голода, можете ознакомиться здесь.