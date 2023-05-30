Прокуратура обратилась к алматинцам из-за призывов к незаконным митингам

30 мая в прокуратуре Алматы заявили, что в социальных сетях широко распространяют ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 31 мая 2023 года участия в согласованных местными исполнительными органами митингах и шествиях, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, данная информация не соответствует действительности.

"Дорогие граждане и жители города Алматы! В эти дни в Алматы проведение каких-либо мирных собраний не согласовывалось. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны". Пресс-служба прокуратуры Алматы

К сожалению, отмечают прокуроры, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения.

Стоит отметить, что данный порядок регламентирован законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" (далее - закон), который принят 25 мая 2020 года.

Соответственно, подчеркивают в ведомстве, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста.





"В целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним". Пресс-служба прокуратуры Алматы

"Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", – заключили прокуроры.

26 мая 2023 года прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов обратился к жителям региона из-за призывов к вооруженным конфликтам за границей. Граждан предостерегают: за участие в вооруженном конфликте предусмотрена уголовная ответственность.