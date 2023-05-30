Сколько денег потратят на новый терминал аэропорта Алматы

Председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев рассказал, в какую сумму обойдется строительство нового терминала аэропорта Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас ведется строительство четырех проектов.

"В частности, ведется строительство нового международного терминала в аэропорту Алматы на сумму более 200 млн долларов. Ввод в эксплуатацию ожидается летом следующего года. Общий объем выполненных работ составляет 60%". Талгат Ластаев

Кроме того, за счет частных инвестиций продолжается строительство новых пассажирских терминалов в аэропортах Шымкента, Кызылорды и за счет резерва правительства проводится реконструкция аэровокзала аэропорта Костаная с устройством телескопического трапа и строительством зала прилета.

Также по поручению президента прорабатывается вопрос проведения реконструкции ВПП аэропорта Павлодара и рулежной дорожки, перрона аэропорта Балхаша.