Стало известно, когда заработает новый терминал аэропорта Алматы

Вице-президент аэропорта Алматы Фатих Омюр рассказал, что новый терминал аэропорта Алматы примет первых пассажиров в апреле 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", в прошлом году аэропорт принял более 7 миллионов пассажиров, в этом – 8. Новый терминал существенно увеличит его пропускную способность, уверены специалисты.

Как отметил Фатих Омюр, строительство терминала идет по графику.

Он будет обслуживать международные рейсы, а старый – внутренние.

"Уверен, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Турцией будет более тесным по линии авиасообщений", – сказал Омюр.

Ранее вопросы хода строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы обсуждали в августе 2023 года. По словам президента компании TAV Airports Holding, на тот момент основные строительно-монтажные работы были завершены более чем на 65%.

Как было отмечено, темпы строительства ускоряются. Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года. Открытие объекта планируется раньше заявленного срока, в начале лета 2024 года. Глава города обратил внимание инвестора на ряд проблемных вопросов, связанных с качеством обслуживания в аэропорту Алматы.