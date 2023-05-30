В КХЛ готовят новые изменения в правилах

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский раскрыл пару секретов о нововведениях в наступающем сезоне 2023/24, сообщает Zakon.kz.

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Хоккейный функционер рассказал о планируемых изменениях в правилах будущих игр КХЛ.

"Пока не можем раскрывать всех деталей, но будет много интересных изменений и правил. Лига все опубликует, как мы получим согласие от клубов. Чтобы добавить интенсивности игре, теперь нельзя будет останавливаться за воротами и затягивать игру. Эти изменения опробовали на матчах МХЛ в прошлом сезоне, и всем клубам понравилось". Вице-президент КХЛ Валерий Каменский

По словам Каменского, чтобы хоккей был интересным и было как можно больше шайб, будет добавлен еще ряд изменений, основными из которых планируется введение трех новых правил: