Бывшего главврача поликлиники осудили за хищение более 79 млн тенге в Алматы

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников поликлиники по обвинению в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере – ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в период с апреля 2015 года по март 2022 год К., будучи главным врачом поликлиники, вступила в предварительный преступный сговор с главным бухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С. Судом установлено, что они оформляли приказы о назначении на работу фактически не работающих 19-ти лиц, которым ежемесячно начисляли и перечисляли заработную плату, "которую обращали в свою собственность, тратили на собственные нужды".

Своими противоправными действиями К., С., Н., причинили ущерб государству более 79 млн тенге.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления. Учтены смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, частичное возмещение С. и Н. ущерба.

"В отношении главного врача К. суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – следует из приговора суда.

Также сообщается, что двое лиц осуждены к лишению свободы на срок семь лет условно, с учетом принятия мер по возмещению ущерба, с назначением дополнительного наказания в отношении С. в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на пять лет, в отношении Н. – лишение права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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