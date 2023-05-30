Минпросвещения о продлении учебного года: Окончательное решение может принять экспертное сообщество

В 2022 году учебный год в Казахстане продлили на 2 недели. Изменения в образовательной сфере вызвали бурное обсуждение среди казахстанцев. 30 мая в пресс-службе Министерства просвещения рассказали Zakon.kz об обращениях с просьбами о пересмотре сроков окончания учебного года.

В распространяемом сообщении ведомства сказано, что период вынужденного дистанцирования по причине пандемии негативно сказался на качестве и объеме знаний, самоощущении и эмоциональном состоянии детей.

"Это подтверждают и международные исследования. Для того, чтобы восстановить пробелы, усилить образовательную систему – в первую очередь, отдавая приоритет интересам учащихся – требовались определенные корректировки в процесс обучения. Одним из таких решений в 2021-2022 учебном году стало продление учебного года до 36 недель". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Это решение, как следует из публикации, апробировалось в течение трех лет.

"В августе 2022 года были утверждены ГОСО, учебная программа и типовые учебные планы. Первым вице-министром просвещения, представителями Комитета среднего образования, методкабинетами были проведены разъяснительные работы и направлены методические письма. Как и ранее сообщалось, учитывались и многочисленные обращения со стороны родителей школьников о переходе на пятидневную учебную неделю". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Так, согласовав предложение с экспертным сообществом, все субботние занятия были перенесены на рабочие дни, а нововведения внесены в учебную программу.

"Тем самым добились главного – снижения нагрузки на учащихся", – отмечают в ведомстве.

При этом, продолжительность каникулярного времени в Казахстане считается одним из самых длительных в мировой образовательной системе. В летний период она превышает 13 недель, когда как в ряде передовых стран длительность летних каникул составляет порядка 7-9 недель.

"Министерство просвещения на постоянной основе ведет мониторинг социальных сетей. В адрес министерства поступают обращения с просьбами о пересмотре сроков окончания учебного года. Принимая во внимание вышесказанное, хотелось бы пояснить, что в течение всего уходящего учебного года комиссия в составе экспертов вела анализ, для подведения итогов которого требуется завершение полного цикла обучения, то есть 36 недель. В связи с внедрением нововведений, ведется оценка качества знаний и сравнение результатов знаний учащихся, комиссией тщательно изучается данный вопрос". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Окончательное решение с научной точки зрения может принять только экспертное сообщество, которое, в первую очередь, будет основано на интересах наших детей, заключили в Минпросвещения.

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